Kompany op zijn hoede voor jeugdvriend morgen (maar dat hoeft niet): "Hij had eigenlijk bij de Europese subtop een sterkhouder moeten zijn"

Veel spelers in de eerste klasse hebben vroeger hun jeugdopleiding bij Anderlecht gekregen. Velen onder hen zijn vrienden gebleven. Zo ook Vincent Kompany en Vadis Odjidja. Normaal gezien geraakt Odjidja wel niet fit voor de match.

Vadis speelde in de jeugd van Anderlecht en later zat hij samen met Kompany bij Hamburg. "Ik ken hem al van zijn tiende", glimlacht Kompany. "Het is een vriend buiten het voetbal, maar hij is ook supercompetitief. Ik ken hem: hij zal zeker een tandje bijsteken morgen", grijnsde de trainer van Anderlecht. Op dit moment lijkt het er echter niet op dat hij het wedstrijdblad zal halen door een blessure.

Kompany had Vadis zelfs een grotere carrière voorspeld. "Pas op, hij heeft een mooie carrière in België uitgebouwd. Hij heeft bewezen één van de beste spelers hier te zijn. Maar hij is een speler met de kwaliteiten om minsten in de Europese subtop een sterkhouder te zijn."