Sowah tegen ex-ploeg, Clement laat zich uit: "Daaraan nog werken kan voor hem interessant zijn"

Indruk maken, dat is wat Kamal Sowah deed in zijn eerste wedstrijden bij Club Brugge. Vrijdag wacht een duel met ex-ploeg OH Leuven.

"Hij voelt zich hier al heel goed thuis, dat is ook de verdienste van de spelersgroep en iedereen die bij Club Brugge werkt", aldus Philippe Clement op zijn persbabbel. "De hele ploeg werkt daar hard aan." Scorend vermogen "Kawal heeft dat ook nodig om zich ergens thuis te voelen. Fysiek heeft hij zich snel aangepast en zijn spel past ook binnen de ploeg." "Werkpunten? Er zijn zeker nog dingen waar we wat kunnen aan werken, zoals zijn scorend vermogen. Dat kan voor hem interessant zijn."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Club Brugge - OH Leuven live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (24/09).