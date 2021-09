Kompany blij: "Ik moet zowat de enige coach in de Anderlecht-geschiedenis geweest zijn die geen aanvallende opties had"

Vincent Kompany kan het zich permitteren om Joshua Zirkzee als invaller te gebruiken. Op zich niets wereldschokkend, ware het niet dat het voor de eerste keer is dat hij meer dan één valabele spits heeft.

Kompany heeft nog aanvallende wapens op de bank zitten. Da's toch een verschil met vorig seizoen, toen veel bij Anderlecht afhankelijk was van Lukas Nmecha. "(lacht) Da's waar. Ik moet zowat de eerste coach in de geschiedenis van Anderlecht geweest zijn die over geen offensieve opties beschikte", zei Kompany gisteren.

En ze scoren ook allemaal. "Het is goed dat we niet afhankelijk zijn van één speler - zoals vorig seizoen - om de doelpunten te maken. Maar we hebben ook geen gekke dingen gedaan om die jongens bij elkaar te krijgen. De gehuurde spelers (Kouamé en Zirkzee) zijn gekomen zonder aankoopoptie in de huurcontracten. Maar het zijn jonge spelers en ze boeken nog elke match progressie."