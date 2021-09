Aanvaller Club Brugge heeft afgezien op weg terug: "Zijn gekrijs ging door merg en been"

Hij is ein-de-lijk opnieuw voetballer. En dat na een hele lange lijdensweg, die niet makkelijk was de voorbije maanden en jaren.

Wesley Moraes is klaar om Club Brugge de komende maanden te ondersteunen op weg naar mogelijk een nieuwe titel.

Revalidatie

Hij heeft heel lang en heel veel moeten revalideren om terug te komen op het hoogste niveau. "Tijdens zijn revalidatie schreeuwde hij het soms uit van de pijn", aldus begeleider Gilberto Tavares in Het Laatste Nieuws.

"Zijn gekrijs in het appartement ging door merg en been. Verschrikkelijk", is Tavares kristalhelder over de Braziliaan.