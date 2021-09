Zulte Waregem niet op volle sterkte maar wel met een uitverkochte sfeertribune voor de derby

Zulte Waregem zal niet op volle sterkte kunnen aantreden in de derby tegen KV Kortrijk. Gelukkig zijn de fans wel massaal op post om de ploeg naar de zege te stuwen in de West-Vlaamse derby.

Laurens De Bock en Joost van Aken zullen de derby tegen KV Kortrijk moeten missen omwille van een blessure. Sissako zal er ook niet bij zijn want hij moet namelijk een schorsingsdag uitzitten. Er zijn wel twee nieuwe namen die hun debuut kunnen maken voor Zulte Waregem. Zo zijn Doumbia is en belofte Lukas Willen voor het eerst erbij in de selectie.

Waar Zulte Waregem wel op kan rekenen is het enthousiaste publiek in het de sfeertribune. Deze is volledig uitverkocht en op de andere tribunes is er nog een beperkt aantal plaatsen.

KV Kortrijk melde dat het bezoekersvak zo goed als uitverkocht is waardoor het dus een derby voor een vol huis kan worden.