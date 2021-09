Heeft Derrick Tshimanga een nieuwe club gevonden? Verdediger kan in 1B aan de slag

Derrick Tshimanga is sinds deze zomer op zoek naar een nieuwe club, maar daar zou binnenkort wel eens verandering in kunnen komen. Zo zou de ex-verdediger van onder meer OHL, Sporting Lokeren en KRC Genk op weg zijn naar Waasland-Beveren.

Derrick Tshimanga gaat al jaren mee in het Belgische voetbal. Zo begon de 32-jarige verdediger zijn carrière bij Sporting Lokeren. Daarna maakte hij een mooie transfer naar KRC Genk en na een tussenstop bij Willem II speelde Tshimanga sinds 2017 voor OHL.

Daar moest hij deze zomer vertrekken en sindsdien heeft de verdediger nog geen nieuwe club gevonden. Volgens Het Laatste Nieuws kan Tshimanga nu echter in 1B aan de slag, want Waasland-Beveren zou interesse tonen. De Waaslanders staan voorlopig op de derde plaats in het klassement.