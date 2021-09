Pietermaat weet dat het al vijf voor twaalf is bij Beerschot: "Fouten maken is niet erg, maar we moeten er wel uit leren. En snel"

Nieuwe Beerschot-coach Javier Torrente eist dat zijn spelers hun truitje gaan natmaken. Zoiets moet je niet aan Tom Pietermaat vragen, want de middenvelder gaat er elke keer vol voor. Maar ook hij zag dat veel spelers aan zichzelf begonnen te twijfelen.

Het moet beter. De match tegen Eupen is al een cruciale vandaag. "Alles begint bij de spelers. Geen enkele speler was de voorbije weken foutloos. Zelfkritiek is een eerste belangrijke stap. Als elke speler zichzelf een spiegel voorhoudt, zal hij moeten concluderen dat het tot nog toe niet goed genoeg was. Fouten maken is niet erg, maar we moeten er wel uit leren. En snel", zegt hij in GvA.

Maar de twijfel sloeg toch toe. “Wees daar maar zeker van. Na de match tegen Cercle Brugge kreeg Tolis ( Apostolos Konstantopoulos, red.) de volle laag. Maar die jongen is nog maar 18 jaar, is aan zijn eerste buitenlandse avontuur bezig en kan ongelofelijk goed voetballen. Hij heeft één stap achteruit gezet, heeft uit zijn fouten geleerd en heeft er nu twee vooruit gezet. De voorbije wedstrijden speelde hij op een erg hoog niveau. Dat is de mentaliteit die we willen zien van die jonge gasten: die negatieve momenten moeten leermomenten worden.”