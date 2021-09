🎥 Jelle Vossen reageert na spectaculaire comeback en heeft boodschap voor de fans

Jelle Vossen bezorgde zijn team vanop de stip alsnog een punt. "Die kon hij niet missen, die werd binnengezogen", aldus Francky Dury. Wat vond de hoofdrolspeler er zelf van?

"Vooraf wil je natuurlijk een derby vooral en altijd winnen", aldus Jelle Vossen in zijn reactie na Zulte Waregem - KV Kortrijk.

"Maar achteraf gezien zijn we wel tevreden met het gelijkspel. Het is wel jammer dat we nog steeds niet wonnen in eigen huis, maar van 0-2 achter toch nog terugkomen is iets waar je tevreden mee moet zijn."

De aanvaller had ook nog een boodschap voor de fans: "Het is dankzij jullie dat we toch nog een punt uit de brand konden slepen, dank jullie wel."