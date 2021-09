Peter Vandenbempt benoemt het grote sportieve probleem bij Standard: "Enkel die twee op niveau"

Standard ging onderuit in eigen huis tegen STVV. Peter Vandenbempt probeert een analyse van de sportieve problemen te maken.

Bij Standard loopt het voor geen meter. Financieel loopt het moeilijk, sportief is het veel minder dan er gehoopt werd. “Bij Standard is het toch crisis, vrees ik. Het is heel slecht, op alle vlakken. Op het veld gaat het van kwaad naar erger, met nu zelfs een niet onlogische nederlaag tegen STVV. Inzet kun je ze niet verwijten, maar er is geen kwaliteit aan de bal”, zegt Vandenbempt op Sporza.

Doelpunten maken gaat heel moeilijk. “Standard kan geen kans versieren. Het trapt nauwelijks op doel of tussen de palen. Zeven van de laatste negen doelpunten zijn voortgekomen uit een standaardsituatie. Dat was ook tegen STVV het geval.”

Hij ziet slechts twee spelers die 1A waardig zijn op dit moment. “Individueel is er ook geen niveau. Je zou kunnen zeggen dat de eerste en de laatste - doelman Bodart en spits Klauss - op niveau zijn, de rest zwemt te vaak, ook spelers van wie we toch al weten dat ze veel beter kunnen, zoals Raskin of Bastien.”