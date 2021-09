Compleet onverwachte held bij STVV: "De ene week niemand, de andere week de held"

Rocco wie? Voor wie geen fan is van STVV was het toch even opzoeken wie er nu juist die winnende treffer tegen STVV gemaakt had. De Duitse middenvelder speelde de afgelopen weken amper een rol bij de Truienaars.

Reitz was zijn plaats kwijtgespeeld, maar scoorde een beauty op aangeven van Brüls. Goed voor de drie punten op Sclessin. “Meestal speelde ik hier op positie zes, nu op de acht, waardoor ik meer kwam piepen aan de zestien van Standard", zegt hij in HLN. "Ik kreeg drie steengoede kansen. De eerste zweefde Bodart nog sterk uit de hoek. Ik was dolgelukkig dat het dan toch lukte in die voorlaatste minuut. In voetbal kan het soms snel gaan, dat weet iedereen. De ene week ben je niemand, de andere week ben je de held. Zalig. Dit was mijn eerste goal voor STVV. Mijn vorige doelpunt in Duitsland kan ik me zelfs niet meteen meer herinneren. Zo lang is het geleden dat ik scoorde.”