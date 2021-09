📷 Van revelatie in de voorbereiding tot zelfs niet meer geselecteerd bij Club NXT: Wat scheelt er met Daniel Perez?

Daniel Perez liet zich in de voorbereiding opmerken met goals tegen Zulte-Waregem en AEK Athene, maar ondertussen lijkt hij helemaal uit beeld.

Club NXT maakte de selectie voor de UEFA Youth League bekend en ook daar zal hij niet spelen tegen RB Leipzig.

Wellicht krijgt hij binnenkort weer een kans bij het eerste elftal. Het zou niet verbazen als hij tegen Deinze in de bekermatch speelt.

Check here the 19 names for our second game in the UEFA Youth League against Leipzig! ⤵️ #UYL pic.twitter.com/Fu4a0CCDU6