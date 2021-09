Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 9!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel In doel posteren we deze week Romo. Hij pakte uit met heel wat topsaves en kwam daarbij tot vijf keer toe op de juiste plek opduiken. Het leverde zijn team een punt op in de uitwedstrijd op Jan Breydel bij Club Brugge. Verdediging Achterin kiezen we voor een aantal sterke beren. Clinton Mata was bij de beteren voor Club Brugge, Bateau en Vanlerberghe waren dan weer van waarde bij KV Mechelen - die laatste scoorde zelfs na moeilijke weken. Middenveld Op het middenveld kiezen we voor heel wat sterke beren. Dompé en Fischer zorgden voor de kwieke dribbels, Reitz maakte het verschil met een goal voor STVV, Peeters was opnieuw een drijvende kracht bij Eupen en Chakvetadze de man van Gent. Aanval Voorin viel uiteraard Onuachu op, met veel werkkracht en toch een hattrick. En ook de scorende Zirkzee past zeker in ons team van de week. Dat levert dan onderstaand elftal op: