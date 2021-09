Genomineerden voor Lion Belge zijn bekend

De Lion Belge is een trofee voor de beste speler in de Belgische competitie van Arabische origine. De genomineerden zijn bekendgemaakt.

Wie volgt Selim Amallah, de winnaar van 2020 op als Lion Belge? Dat is de vraag voor de komende weken. Amallah zelf is alvast opnieuw genomineerd, net als Mehdi Carcela, winnaar in 2019 en 2018.

Selemani (Kortrijk), Kandouss (Union), Mrabti (Mechelen), Al-Tamari (OH Leuven), Tissoudali (Gent), Lahssaini (Seraing) en Nadra (Seraing zijn de tegenstanders.

Andere categorieën

Bij de beloften zijn Anouar Aït El-Hadj (Anderlecht), Imad Faraj (Moeskroen), Reda Akbib (Charleroi), Abdallah Ali Mohamed (Zulte Waregem), Amine Khammas (Waasland-Beveren) en Hamza Massoudi (STVV) genomineerd.

Belhocine kan zijn vijfde opeenvolgende titel als coach van het jaar pakken, maar moet dan Bachar, Lamara, Jaidi, Beloufa en Charai verslaan.

Loïs Openda (Vitesse), Ahmed Touba (Beroe Stara), Ahmed El Messaoudi (Groningen), Sofian Kiyin (Salernitana), Nacer Chadli (Istanbul Basaksehir) en Marouane Fellaini (Shandong) kunnen beste Leeuw in het buitenland worden.