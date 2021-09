Na 9 matchen mogen we al over transferschot in de roos spreken bij Anderlecht: aanwinst legt statistieken én grinta voor

Eén Anderlecht-speler voert een individuele ranking aan: Sergio Gomez. De 21-jarige Spanjaard is voorlopig de assistenkoning van de Jupiler Pro League. Een transferschot in de roos...

Gomez heeft momenteel vijf stuks verzameld in 9 matchen. Daarmee staat hij op gelijke hoogte met Stef Peeters. Aanvankelijk waren er wel wat twijfels bij de positie van Gomez, want het is de eerste keer in zijn carrière dat hij meer zou moeten verdedigen dan aanvallen. Hij had voor dit seizoen immers nog nooit echt linksback gespeeld, maar dat werd vooraf goed doorgesproken door zowel Kompany als Verbeke.

De data toonden aan dat Gomez het zou aankunnen om zowel verdedigend als aanvallend zijn steentje bij te dragen. En die data logen niet: de motor van Gomez lijkt nooit te sputteren. Getuige daarvan zijn assist in de slotfase tegen Oostende. Een perfecte krul richting de knikker van Raman. Gomez miste nog geen enkele match en speelde - buiten één match - alle minuten in de competitie.

Op en af

Voorlopig dus echt een schot in de roos. Opvallend daarbij is dat hij als linksachter vier van zijn vijf assists over de grond gaf. Hij komt heel regelmatig in de zestien van de tegenstander en geeft daarbij ook nog eens quasi alle vrije trappen als er met links getrapt moet worden. We hebben geen exacte data van hoeveel kilometer per match hij loopt, maar het moet indrukwekkend zijn. Een echt 'brommerke'.

Gomez tekende bij paars-wit een contract voor vier seizoenen, want hij wil er zijn carrière na passages bij Dortmund en Huesca helemaal lanceren. Als jeugdproduct van Barcelona is hij natuurlijk ook bovengemiddeld technisch, maar vooral zijn inzet en grinta vallen op. Een aanwinst die ze zich bij Anderlecht nog niet beklaagd hebben.