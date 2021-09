KV Mechelen kiest voor Belgische investeerders en heeft oplossing voor aandelenstructuur gevonden

KV Mechelen heeft een oplossing gevonden voor zijn aandelenstructuur. Daar had Dieter Penninckx nog steeds een meerderheid in handen, maar door een kapitaalsverhoging gaat zijn aandeel nu verwateren tot 49 procent.

KV Mechelen gaat een kapitaalsverhoging van vijf miljoen doorvoeren. Het gaat om een nieuwe samenwerking met lokale investeerders. Er waren Britse investeerders geïnteresseerd, maar Malinwa koos voor deze oplossing, weet

Wie de nieuwe aandeelhouders zijn, houdt Malinwa nog binnenskamers. Maar er is wel een deal nakend over een kapitaalsverhoging van vijf miljoen euro, die doorgevoerd zal worden voor 31 december. “De puzzel is zo goed als gelegd”, klinkt het bij HLN.