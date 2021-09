Manuel Benson ziet winnen tegen Frankfurt als het enigste goede resultaat

Manuel Benson werd vorig seizoen in de tweede seizoenshelft uitgeleend aan PEC Zwolle, maar heeft zich de laatste weken al heel belangrijk getoond voor Antwerp. Op de persconferentie blikte hij vooruit naar de wedstrijd tegen Frankfurt in de Europa League.

Benson is blij dat hij Europees voetbal kan spelen. Het is een jongensdroom die uitkomt. "Europa League, Champions League, … Dat zijn de wedstrijden die je als kleine jongen op televisie bekijkt en van droomt. Mijn vader en ik kijken vaak naar de Bundesliga, ik heb dus wel een idee van hoe Frankfurt zal spelen."

Hij staat niet steeds bij de startende elf op het wedstrijdblad maar hij probeert in de minuten die hij krijgt zijn rol te vervullen en belangrijk te zijn voor de ploeg verklaart Benson. "Supersub, dat hoor ik niet graag. Ik probeer mijn rol zo goed mogelijk te vervullen als starter of als invaller. Als de verdediging iets vermoeider is kan je in de laatste minuten het verschil maken. Het is aan mij om dat vanaf het begin te kunnen doen en dat de hele wedstrijd vol te houden. Ik pas me aan aan het plan van de trainer: 20 minuten of 90 minuten, ik draag mijn steentje bij aan de club. Goed of slecht, ik blijf mijn best doen!"

Voor Benson telt er maar één resultaat morgen en dat is winnen. "Winnen is een goed resultaat. We moeten uitgaan van onze eigen krachten. De rest is voetbal en we zien wel!"