Geschillencommissie houdt voet bij stuk: Anderlecht moet spits missen tegen Club Brugge

Vincent Kompany kwam vrijdag in zijn persbabbel terug op de rode kaart van Christian Kouamé. De T1 van Anderlecht oordeelde dat zijn spits geen schorsing verdient voor zijn ingreep tegen KV Oostende. De Geschillencommissie hield echter voet bij stuk.

Anderlecht ging in beroep tegen het schorsingsvoorstel, maar kwam van een kale reis thuis. De Geschillencommissie houdt het been stijf en behoudt de schorsing van twee speeldagen voor Christian Kouamé, waarvan één effectief. Hierdoor mist Anderlecht de Ivoriaanse spits zondag in de topper tegen Club Brugge.

Kouamé moest vorig weekend kort na de pauze gaan douchen nadat hij (onvrijwillig) stevig doorging op KVO-speler Jäkel.