Hij scoorde voor KV Mechelen, maar het had evengoed omgekeerd kunnen zijn

Hugo Cuypers scoorde na amper 4 minuten de openingsgoal van KV Mechelen tegen Standard.

Vier minuten had Hugo Cuypers slechts nodig om tegen Standard te scoren. Al had hij ook in het andere kamp kunnen staan.

Cuypers kwam deze zomer van Olympiacos terug naar de Jupiler Pro League. Hij belandde bij KV Mechelen, maar kon ook bij Standard terecht.

"Er was concrete interesse, maar het ging niet zeer ver. Ze vonden geen akkoord met Olympiakos. Het bod van Standard was ruim onvoldoende voor hen”, zegt Cuypers aan La Dernière Heure.