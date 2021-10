Mooie woorden over Club Brugge: "Ze willen wel, maar slaagden er niet in"

Club Brugge bevestigde in de Champions League de prestaties tegen PSG met een overwinning tegen RB Leipzig.

Volgens analist Mo Messoudi wil of kan er geen enkele ploeg in België zijn wil opleggen aan Club Brugge. “PSG en Leipzig wilden dat wél doen, maar slaagden er niet in. Club kreeg daardoor veel ruimte en kon profiteren van de underdogrol”, zegt Messoudi aan GVA.

Messoudi kijkt alvast uit naar de clash van zondag tussen Anderlecht en Club Brugge. “Club Brugge zal de wedstrijd op Anderlecht niet onderschatten, maar ze hebben uiteraard de match in Leipzig nog in de benen. De spelers kunnen nog wel wat verder surfen op de euforie van de stuntzege, al zie ik Clement ook roteren. Daardoor zal Club misschien niet meteen met de automatismen van de voorbije weken kunnen spelen”, klinkt het nog.