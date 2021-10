Olivier Deschacht reageert op nieuwe functie: "Ik heb doelen nodig"

Olivier Deschacht heeft niet lang stilgezeten. Enkele maanden na zijn afscheid als profvoetballer, is hij opnieuw actief in de voetbalwereld. Zaterdag kondigde de KBVB aan dat Deschacht assistent zal worden bij de U21-ploeg.

Het is voor Deschacht (40) de eerste keer dat hij bij een trainersstaf zal zitten. "Ik sprak bondscoach Jacky Matthijsen meteen aan toen ik hoorde dat er een vacature was bij de U21", vertelt Deschacht bij Het Laatste Nieuws. "We hadden een boeiend gesprek over voetbal met als gevolg dat ik volgende week samen met Thomas Buffel als assistent-coach zal fungeren bij de U21."

Deschacht was het thuis zitten blijkbaar beu. "Als je me kent, weet je dat ik een winnaar ben en doelen nodig heb. Het EK 2023 en de Spelen van 2024 zijn twee fantastische doelen voor de U21. Ik kan veel leren van Jacky Matthijsen en hoop zelf een bijdrage te kunnen leveren aan dit project. Ik wil spelers helpen en ervaring opdoen die ik later kan gebruiken als analist en trainer", besluit Deschacht.