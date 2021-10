Gent won, Antwerp verloor Europees: "Kan twee kanten uitgaan zoiets"

Sven Kums zorgde donderdag voor de bevrijding met zijn eerste doelpunt in acht maanden. En dus kan hij met vertrouwen vooruitblikken op de clash met Antwerp.

AA Gent won in de Conference League tegen Anorthosis Famagusta, Antwerp verloor van Frankfurt in de Europa League.

"Het is altijd goed om in ons druk programma een wedstrijd te winnen. Na het weekend was het ook nodig, nu trekken we met een goed gevoel naar Antwerp", weet Sven Kums.

Geconcentreerd

"Dat Antwerp verloor? Dat kan twee kanten uit. Misschien hebben ze een tik gehad, misschien willen ze dat meteen rechtzetten."

"Winnen is altijd beter dan verliezen, maar Antwerp is een goede ploeg en we zullen heel geconcentreerd moeten zijn om daar iets te rapen.