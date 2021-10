Dante Vanzeir verzamelt indrukwekkende statistieken sinds hij bij Union zit

Dante Vanzeir was gisteren wederom indrukwekkend bij Union. Mede dankzij twee doelpunten van hem won Union vlot van Cercle Brugge. Als je zijn statistieken onder de loep neemt vanaf dat hij bij Union speelt dan val je wel even achterover.

Vanzeir maakte de overstap van Racing Genk naar Union in de zomer van 2020. Voordien speelde hij op uitleenbasis bij Beerschot en KV Mechelen. Bij beide clubs liet hij zien dat hij een goede voetballer was maar zijn grote doorbraak kwam in Brussel.

Vorig seizoen was Union mede dankzij Vanzeir onbetwist de beste ploeg in 1B. Dit resulteerde in 19 doelpunten in 24 wedstrijden. Hij kwam ook nog driemaal in de Croky Cup in actie waarin hij tweemaal tot scoren kwam.

Union heeft de lijn van vorig seizoen gewoon doorgetrokken en staat mee bovenaan te blinken in de Jupiler Pro League. Vanzeir speelde dit seizoen al 10 wedstrijden voor Union en daarin kwam hij 7 keer tot scoren.

Zo komt hij in zijn Union periode al tot 37 wedstrijden waarin hij 28 keer het doel vond. Indrukwekkende statistieken voor de jonge Belg (23 jaar). Hopelijk voor hem worden zijn goede prestaties snel beloond met zijn eerste minuten bij de Rode Duivels.