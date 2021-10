Standard straks voor de helft in handen van Britten? Venanzi lijkt oplossing gevonden te hebben

Het brandt in de Vurige Stede. De Rouches kregen slaag van KV Mechelen, de fans wachtten hen op in Luik en Mbaye Leye zijn positie is bijna onhoudbaar geworden. Standard hoopt met een nieuwe investeerder de sfeer (en de financiële positie) te verbeteren.

Standard heeft deze zomer amper iets kunnen doen op de transfermarkt en moet besparen in de spelerslonen. Veel zware contracten zitten in de B-kern. Op het veld draait het voor geen meter en dat werd pijnlijk duidelijk tegen KV Mechelen. De Rouches zoeken al een hele tijd nieuwe investeerders en in dat dossier zou er nu toch progressie zitten, weet Het Nieuwsblad. Bruno Venanzi wil vijftig procent van zijn aandelen van de hand doen en uit Engeland is er interesse. De Britse investeringsmaatschappij ENIC, de groep achter Tottenham, heeft concrete interesse om ze te kopen. Venanzi zat al samen met vertegenwoordigers van de groep. Ook Arsenal en Leeds United tonen interesse, maar de mannen achter Tottenham zijn het meest concreet.