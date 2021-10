Martinez legt uit waarom Vanaken de voorbije jaren weinig heeft gespeeld: "Hij is een speler die in de box moet komen, maar..."

Hans Vanaken is stilaan een sinecure in de selectie van de Rode Duivels. Toch moest de middenvelder aanvankelijk knokken om enkele minuten op het veld te staan. Roberto Martinez had daar echter een goede reden voor.

Hans Vanaken is tegenwoordig een vaste waarde in de selectie bij de Rode Duivels. Een basispion is de tweevoudig Gouden Schoen van Club Brugge niet, maar hij pikt regelmatig zijn wedstrijden mee.

“De aanpassing van Hans aan de nationale ploeg is traag gegaan”, geeft Roberto Martinez in Het Laatste Nieuws meer tekst en uitleg. “Hans is niet het type dat ergens binnenkomt en er meteen staat.”

© photonews

Ook de positie en het spel van Vanaken zorgden ervoor dat hij niet meteen aan spelen toe is gekomen. “Hij is iemand die in de box moet komen. De voorbije jaren stonden we heel vaak al in de box.”

Hans Vanaken is het soort wijn dat heeft moeten rijpen alvorens de fles wordt opengetrokken

“Vanaken is het soort wijn dat heeft moeten rijpen alvorens de fles wordt opengetrokken”, is Martinez er zeker van dat de middenvelder ons nog heel veel plezier gaat geven. “Zijn beste jaren komen er nu aan.”