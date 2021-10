Vorig seizoen reddende engel, nu hoofd op kapblok: "Als ze alles kapot willen maken, moeten ze Vanderhaeghe ontslaan"

Cercle Brugge leed zaterdag tegen Union de derde nederlaag op rij. De Monegaskische miljoenen blijken ook dit seizoen geen garantie op succes. En dus worden er luidop vragen gesteld bij de toekomst van Yves Vanderhaeghe. "Geef hem toch de tijd om dit recht te zetten", aldus Frederik Boi.

Frederik Boi (39) is met meer dan 300 officiële wedstrijden in het groen-zwarte shirt uitgegroeid tot een Cercle-monument. Ook vandaag volgt hij het reilen en zeilen van de Vereniging op de voet. Van een eventueel ontslag van Yves Vanderhaeghe wil de gewezen flankspeler niets weten. "Bij Cercle Brugge was het zoals elk jaar weer helemaal opnieuw beginnen. Vorig jaar heeft Vanderhaeghe Cercle behoed van degradatie, dus hij verdient ook nu de tijd om dit recht te zetten. Met Vanderhaeghe en Thomas Buffel staan twee capabele mensen aan het roer. Twee mannen die bovendien een verleden in Cercle hebben, en een band met de fans. Als men alles kapot wil krijgen, dan moeten ze Vanderhaeghe de laan uitsturen. Misschien moeten ze zich bij Monaco eens afvragen hoe het komt dat ze met zo'n budget telkens in de problemen komen. Je moet de coach de tools aanreiken, maar ook vertrouwen geven", aldus Boi.

Boi is nog steeds erg begaan met de Vereniging en is voor heel wat supporters ook een aanspreekpunt. "De mensen komen hun verhaal doen bij mij. Zij zien liever een lokale trainer met jeugdproducten strijdend ten onder gaan dan een ploeg met buitenlanders, gecoacht door een nobele onbekende. Cercle Brugge moet meer zijn dan een uitstalraam van jonge talenten. En dat deed Yves perfect. De voorbije weken zien we helaas weer wat minder jeugdproducten op het terrein. Het kan niet zijn dat jongens aan spelen toekomen enkel en alleen omdat ze vanuit Monaco gestuurd zijn."

Langetermijnvisie

Ondanks de problemen gelooft Boi nog steeds in de slaagkansen van de samenwerking tussen Monaco en Cercle Brugge. "Natuurlijk was het beter geweest dat Cercle Brugge zelfbedruipend zou zijn geweest, maar dat is nu eenmaal de realiteit. Het is Monaco dat al enkele jaren bijpast en elders blijkt dat zo'n samenwerking niet per se een slecht verhaal hoeft te zijn. Maar bij zo'n samenwerking hoort een langetermijnvisie. Dat is ook wat de fans willen. Zij willen een lokaal team zien dat de competitie kent en voeling heeft met de fans. Monaco gaat hier heus geen Pep Guardiola als coach aanstellen, hoor. En dat hoeft ook helemaal niet", besluit Frederik Boi, die optimistisch is voor het verdere verloop van het seizoen. "Het ontbreekt Cercle aan continuïteit en scorend vermogen. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat deze ploeg een reeksje kan neerzetten. Ze moeten blijven geloven."