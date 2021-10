Daniel Munoz (RC Genk) kent zijn straf na rode kaart tegen Dinamo Zagreb

In de Europa League ging Racing Genk vorige week donderdag met 0-3 onderuit tegen Dinamo Zagreb. In die wedstrijd werd rechtsachter Daniel Munoz in de tweede helft uitgesloten, nadat hij een doorgebroken Kroaat neerhaalde.

De UEFA heeft beslist om de Colombiaanse international van Racing Genk voor één duel te schorsen. Hierdoor zal Munoz er op 21 oktober niet bij zijn als Genk op bezoek gaat bij West Ham. De Londenaars gaan aan de leiding in Poule H van de Europa League, met 6 op 6. Dinamo Zagreb en Racing Genk volgen op drie punten, Rapid Wien is nog puntenloos.