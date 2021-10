Top&Flop Over Anderlecht, Club Brugge, Kortrijk, Charleroi, Zulte Waregem, Standard en supportersgedoe

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP Anderlecht - Club Brugge Neen, Club Brugge maakte niet dezelfde indruk als tegen Leipzig. Neen, Anderlecht toonde zich opnieuw niet efficiënt. Maar toch: Anderlecht - Club Brugge was een incidentloze, leuke en aangename wedstrijd om naar te kijken. Meer moet dat soms niet zijn. Kortrijk - Charleroi Neen, een winnaar was er niet. Neen, de efficiëntie was er ook aan beide kanten niet altijd. Maar ook Kortrijk - Charleroi was een erg aangename match om naar te kijken. © photonews Er zal nog wel wat sleutelwerk aan zijn de komende weken en maanden, maar beide teams geven blijk van attractief voetbal. Ook Eupen, Seraing en de laatste weken Mechelen zijn op dat gebied verademingen. Met tien gaat ook KAS Eupen ging nog winnen van Genk na een remonte met een man minder, een prachtige prestatie - of ligt het aan Genk zelf? AA Gent pakte geen punten op Antwerp, maar deed het lange tijd met een man minder ook prima. Het toont dat je met een man minder soms wel de mentaliteit kan vinden. FLOP Standard Standard Supporters die het veld opkomen, de coach die het gelag moet betalen van wat goedbetaalde vedetten uitsteken - of niet uitsteken - op een voetbalveld. Het was echt een absoluut dieptepunt wat de Rouches lieten zien op het veld van KV Mechelen, in alle geledingen. Zulte Waregem "Ik verwacht de drie punten", aldus Francky Dury vooraf. Om vervolgens zijn team door elkaar te schudden, maar niet wakker te krijgen. 175 supporters trokken van Waregem naar Luik en moesten met een zware 5-1 nederlaag het verdriet verdrinken. Sfeer op de tribunes, strijd tussen de lijnen ... © photonews Supportersincidenten Ook doelman Mike Vanhamel van Beerschot kreeg te maken met supportersgeweld en rookbommetjes, een kwalijke zaak toch de voorbije weken stilaan. Benieuwd of en hoe er paal en perk zal worden aan gesteld, al heeft het Belgisch voetbal door de afronding van Operatie Propere Handen de komende maanden vermoedelijk nog andere katten te geselen ook ...