OFFICIEEL: ex-trainer Beerschot wordt assistent van Luka Elsner bij Standard

Bij Standard hebben ze deze ochtend hun nieuwe trainer voorgesteld. Zo komt Luka Elsner over van KV Kortrijk. Ook de nieuwe assistent is bekend, want Will Still gaat opnieuw in België aan de slag.

Will Still gaat opnieuw in de Jupiler Pro League werken. Nadat hij vorig jaar nog enkele maanden de eerste trainer was bij Beerschot, gaat hij nu als assistent-trainer bij Standard werken. Hij wordt de T2 van Luka Elsner, die overkomt van KV Kortrijk. Na zijn vertrek bij Beerschot zat Still in Frankrijk, want daar was hij assistent-trainer bij Stade Reims. Het buitenlandse avontuur zit er dus al op voor de ex-trainer bij Beerschot. Ook Anderlecht toonde interesse in Still, maar hij heeft uiteindelijk dus voor de Rouches gekozen. 📝 NEWS | 𝗟𝘂𝗸𝗮 𝗘𝗹𝘀𝗻𝗲𝗿 nouveau T1 des Rouches – 𝗪𝗶𝗹𝗹 𝗦𝘁𝗶𝗹𝗹 adjoint 👉 https://t.co/BuNzUjNZMr 🔴⚪



