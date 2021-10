Standard legt lot in handen van Luka Elsner, een veeleisende liefhebber

Met Standard krijgt Luka Elsner de kans om in de België aan de slag te gaan bij een topclub. Komt deze kans op het juiste moment voor de stijlvolle Sloveen?

Donderdagochtend maakte Standard het nieuws wereldkundig. Luka Elsner (39) is de nieuwe T1 van Standard. De Sloveen zal bijgestaan worden door Will Still, die overkomt van Reims. Zij volgen Leye, Asselman en Deflandre op, die het gelag betalen voor de slechte resultaten.

Na clubs als Domzale, Union, Amiens en recentelijk KV Kortrijk krijgt Elsner de kans om zich te tonen bij een topclub, die weliswaar in verval is geraakt. Los daarvan wordt de lat in Luik erg hoog gelegd. Met de druk en de verwachtingen zal Elsner moeten leren omgaan, want op gebied van mediabelangstelling behoort Standard nog steeds tot de top vijf in België. Daar werd Elsner tot op vandaag nooit eerder mee geconfronteerd.

Hoe valt de Sloveen als coach te typeren? Eerst en vooral is hij een heuse liefhebber. Hij staat voor mooi voetbal, met veel beweging. In Kortrijk wisselde hij een 4-4-2 met een 4-5-1-formatie af, maar ook in het verleden toonde Elsner dat hij in staat is zijn systeem aan te passen aan het beschikbare spelerspotentieel. In zijn ogen is de manier waarop de posities worden ingevuld op het veld veel belangrijker dan de manier waarop de pionnetjes op het tactische bord staan. Zo kon Faïz Selemani, die Elsner nog kende van bij Union, onder de Sloveen dit seizoen helemaal ontbolsteren met zes goals en twee assists.

Daarnaast staat de ex-coach van onder meer Union en Kortrijk bekend als een veeleisend man. Spelers hebben rechten, maar evengoed plichten ten opzicht van de ploegmaats. Hij eist 100% inzet van álle spelers, in balbezit, maar zeker ook in balverlies. Gebeurt dat niet, dan valt het druk zetten onherroepelijk in het water.

Op lange termijn heeft de methode van Elsner sowieso kans op slagen bij Standard. Het zal echter tijd vergen om de juiste spelers en het juiste systeem te vinden. Pas dan kunnen de automatismen in het elftal worden geslepen. Elsner en co hebben nog iets meer dan een week om zich voor te bereiden op hun eerste klus. Zaterdag 16 oktober komt OHL immers op Sclessin. Een week later gaat Elsner op bezoek bij Cercle Brugge en Yves Vanderhaeghe, die bij KV Kortrijk vorig seizoen aan de kant werd geschoven voor... Luka Elsner.