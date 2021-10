Krijgt het Belgische voetbal een derde zware factuur gepresenteerd?

Het zijn moeilijke tijden voor de Belgische voetbalclubs, al is het voor velen ook hun eigen schuld dat het zover gekomen is.

Minister Frank Vandenbroucke liet zich al uit dat clubs dringend moeten investeren in eigen jeugd om het voetbal betaalbaar te houden. De clubs beseffen zelf ook dat het anders moet. Of zal moeten. “Zij het te laat, het naderende onheil heeft de voetbalwereld zelf over zich afgeroepen”, zegt analist Peter Vandenbempt aan Het Nieuwsblad.

“Net nu de regering aanschuift voor begrotingsbesprekingen ligt op straat hoe de clubs hun hoofdsponsor van vele jaren stelselmatig hebben opgelicht. Slachtoffer van hun eigen arrogantie”, noemt Vandenbempt het nog.

Want een hervorming van de fiscale voordelen voor voetballers zal een stevige impact hebben. Dit weekend volgt er wellicht al uitsluitsel, of een topje van de ijsberg. “Nu is het met een zwaar beschadigd imago en een sterke, voetbalonvriendelijke politieke stroming bang afwachten. Van twee zware facturen is ons voetbal al zeker: covid en Operatie Zero. Benieuwd of de regering daaraan voor een belangrijke economische sector nog een derde toevoegt.”