Kwalificatiewedstrijden WK: ex-aanvaller KAA Gent levensbelangrijk voor Oekraïne, ook overwinningen voor Zweden, Schotland en Ierland

Er worden opnieuw volop kwalificatiewedstrijden afgewerkt voor het WK en in de vooravond stonden er al enkele wedstrijden op het programma. Zo waren er overwinningen voor Ierland, Zweden en Oekraïne.

Groep A

In groep A moest Ierland deze avond op bezoek bij Azerbeidzjan. De Ieren speelden een sterke partij en wonnen uiteindelijk ook met 0-3 dankzij twee doelpunten van Callum Robinson en een doelpunt van Ogbene. Ierland heeft daardoor nu 5 punten, terwijl Azerbeidzjan achter blijft met één punt.

Groep B

Zweden kreeg Kosovo op bezoek in groep B. Voor de rust kwam Zweden op voorsprong via Forsberg en in de tweede helft legden Isak en Quiason de 3-0 eindstand vast. In de andere wedstrijd in groep B won Griekenland met 0-2 op het veld van Georgië na een strafschop van Bakasetas en een doelpunt van Pelkas.

Groep D

Naar groep D dan, waar Oekraïne op bezoek moest bij Finland. Yarmolenko bracht de bezoekers al snel op voorsprong na een assist van Yaremchuk, ex-KAA Gent. Pukki zorgde voor de gelijkmaker, maar even later zorgde Yaremchuk zelf voor de 1-2. Het werd meteen ook de eindstand.

Groep F

Tenslotte stond er in groep F een wedstrijd tussen Schotland en Israël op het programma. Zahavi kon Israël op een 0-1 voorsprong zetten, maar McGinn zorgde al snel voor de gelijkmaker. Israël kwam echter opnieuw op voorsprong via Dabbur, maar ook deze voorsprong werd nog eens weggewerkt via Lyndon Dykes. In de allerlaatste minuut kon Manchester United-middenvelder Scott McTominay de 3-2 overwinning vastleggen voor Schotland.