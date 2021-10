Leandro Trossard schept duidelijkheid over overgang naar Club Brugge

Toen Leandro Trossard vertrok bij Racing Genk werd ook Club Brugge als een mogelijke nieuwe werkgever genoemd.

Leandro Trossard verliet Racing Genk voor Brighton & Hove Albion. Er leek ook sprake te zijn van een overstap naar Club Brugge.

“Er was toen de nodige interesse. Dat Club Brugge toen werd genoemd? Neen, dat klopt niet. Ik heb toen voor Brighton gekozen omwille van de coach”, zegt Trossard bij MidMid.

Trossard is bezig aan zijn derde seizoen in de Premier League. Hij scoorde 11 keer in 73 wedstrijden voor Brighton.