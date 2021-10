Domper voor KV Mechelen: sterkhouder opnieuw buiten strijd

Pech voor KV Mechelen, een sterkhouder is er namelijk opnieuw buiten strijd. Dat is een domper op de feestvreugde.

KV Mechelen is aan een goede periode bezig, maar zal het opnieuw een tijdje zonder Joachim Van Damme moeten stellen.

Adductoren

Hij heeft opnieuw last van opspelende adductoren, weet Gazet van Antwerpen te melden op dinsdag. En dus is het weer even herbeginnen in de revalidatie.

Om die reden miste hij ook al het duel tegen Standard een dikke week geleden, de problemen zijn nog niet van de baan.