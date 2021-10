Ploeg uit de Jupiler Pro League probeerde afgelopen zomer Dimitri de Condé binnen te halen

Dimitri de Condé is sinds gisteren officieel Head of Football bij Racing Genk, maar deze zomer kreeg hij de nodige aanbiedingen.

Dimitri de Condé is niet langer technisch directeur, maar wel Head of Football bij Racing Genk. Een engagement voor het leven bij de club van zijn hart noemen ze het in Limburg.

Afgelopen zomer kon de Condé echter ook bij Royal Antwerp FC aan de slag, zo vertelt hij aan HBVL. Maar die deal ging uiteindelijk niet door. Daar kon hij Luciano D’Onofrio opvolgen.

Ook het buitenland was een optie. “Er waren andere aanbiedingen, maar ik heb goed nagedacht over wat mijn ambities zijn. Wilde ik naar een buitenlandse club om er op korte termijn resultaten neer te zetten? Of wilde ik mijn ambitie bij KRC Genk waarmaken?"

"De club helpen om nog een stap verder te zetten in haar ontwikkeling. Verder professionaliseren, een nog duidelijkere identiteit geven. Al snel bleek die band zo sterk, dat de keuze voor de hand lag”, klinkt het.

In het verleden probeerden ook Anderlecht en Club Brugge de Condé binnen te halen.