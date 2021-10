Standard en Nicaise uit elkaar, club neemt standpunt in naar toekomst

Het verhaal van Benjamin Nicaise bij Standard is ook geschreven. Dat heeft het bestuur van Standard laten weten op de persconferentie van de aanstelling van Luka Elsner.

Standard de Liège heeft geen sportief directeur meer: "Benjamin Nicaise maakt geen deel meer uit van de club", aldus Alexandre Grosjean.

Onderling akkoord

Er komt ook geen vervanger, of toch zeker niet meteen: "Bruno Venanzi, Pierre Locht en ik gaan ons over de sportieve vragen bekommeren."

"De club heeft hierover nog niet gecommuniceerd en dat had een duidelijk doel, want we zochten nog een akkoord met Nicaise."