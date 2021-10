'Omwille van deze reden ketst ieder gesprek tussen Bernd Storck en een Belgische eersteklasser af'

Bernd Storck werd de voorbije maanden steevast gelinkt aan Belgische clubs die op zoek zijn naar een nieuwe coach. Na een eerste gesprek springen die onderhandelingen steevast af. Waarom?

Bernd Storck bewees bij Cercle Brugge en Royal Excel Mouscron dat hij in staat is om resultaten neer te zetten mét mooi en verzorgd voetbal. Het is dan geen verrassing dat zijn naam de voorbije maanden op tafel lag bij Standard, Beerschot VA, STVV,...

Maar Storck geraakte nooit verder dan het eerste gesprek. Sport/Voetbalmagazine kent de reden. De Duitse coach wil namelijk enkel aan de slag gaan bij een club als zijn volledige technische staf mee kan komen. En dat zagen bovengenoemde clubs niet zitten.