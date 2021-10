Club Brugge in luxepositie: Nog meer clubs bieden zich aan voor Charles De Ketelaere

De opmars van Charles De Ketelaere bij Club Brugge gaat onverminderd voort. Nieuwe clubs blijven zich melden voor het Brugse goudhaantje.

Charles De Ketelaere is volgens de recentste update van Transfermarkt 25 miljoen euro waard, maar voor die prijs zal Club Brugge hem zeker niet verkopen.

Dat hij het goed doet in de Champions League was al een iets, maar ook zijn goal tegen Italië in de Nations League zet hem extra in de kijker.

Volgens het Italiaanse Calciomercato komen er alsmaar meer clubs bij die interesse hebben in CDK. Vandaag zet de website ook Napoli, Everton en West Ham op het lijstje van geïnteresseerde clubs.