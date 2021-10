Erling Haaland is absolute topprioriteit voor club uit Premier League

Manchester City wil alles uit de kast halen om Erling Haaland van Borussia Dortmund volgende zomer in te lijven.

Het is de Britse krant The Times die woensdag met het verhaal uitpakt. De Citizens willen de Noor Erling Haaland volgend seizoen in hun team.

Het contract van Haaland bij Borussia Dortmund loopt nog tot 2024, maar vanaf volgend seizoen kan hij vertrekken voor 75 miljoen euro, zo zegt een clausule in zijn contract.

Haaland zou de absolute topprioriteit zijn voor City. Vorige zomer werd nog een poging ondernomen om Harry Kane binnen te halen.

Dat de vader van Erling Haaland van 2000 tot 2003 bij Manchester City speelde zou de club naar eigen zeggen een voorsprong geven in vergelijking met andere ploegen.