Storm komt even terug op vertrek bij OHL: "Fans nemen me dat nog altijd kwalijk, maar ik kon niet blijven wachten"

Nikola Storm wordt wel eens een piekenvoetballer genoemd. Hij heeft periodes waarin alles lukt, zoals de laatste weken. Maar deze keer wil hij die vorm een heel seizoen aanhouden.

Storm speelde in het verleden ook voor Club Brugge, Zulte Waregem en OH Leuven. Aan Club houdt hij de mooiste herinneringen over. "Ik heb er acht jaar gevoetbald en volg nog elke wedstrijd. Met een paar spelers – Vanaken, Vormer,... – heb ik nog samengespeeld", zegt hij in S/V Magazine. "Als mijn rendement in die periode wat hoger was geweest, had ik daar misschien langer kunnen blijven. Want mijn wedstrijden bij Club waren op zich wel goed. Zulte Waregem was een mindere periode, ik ging ernaartoe met het idee een basisplek te veroveren, wat tegenviel. Leuven was wel leuk."

Bij OHL werd hem kwalijk genomen dat hij na anderhalf jaar alweer vertrok. "Het was ook raar begonnen: ik had gesprekken gevoerd bij Emilio Ferrera thuis, hij overtuigde me om te tekenen. Twee weken later werd hij ontslagen. Toen besefte ik hoe gek het voetbalwereldje soms in elkaar steekt. De supporters van OHL nemen me mijn vertrek nog altijd kwalijk. Maar het contractvoorstel van de club bleef uit en ondertussen kwam Mechelen op de proppen met een goed voorstel, ik kon niet blijven wachten."