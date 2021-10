'Vorig seizoen nog bij Club NXT, maar jeugdproduct van Club Brugge staat ondertussen op de radar van Bayer Leverkusen'

Ignace Van Der Brempt was vorig seizoen één van de sterkhouders bij Club NXT, maar in deze voetbaljaargang krijgt de 19-jarige flankverdediger zijn kans in het eerste elftal.

En die evolutie is Bayer Leverkusen niet ontgaan. De Duitse traditieclub volgt Ignace Van Der Brempt van dichtbij en wil zich in de nabije toekomst versterken. Voor alle duidelijkheid: er zijn nog geen concrete contacten tussen de partijen. Dat melden de Duitse media. Van Der Brempt heeft nog een contract tot medio 2023 op Olympia.