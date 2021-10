David Okereke: "Na verloop van tijd voelde elke speelkans bij Club Brugge als een proces"

David Okereke kwam alsmaar minder voor in de plannen van Philippe Clement. In het Nieuwsblad praat de 24-jarige Nigeriaan vrijuit over de moeilijke laatste maanden bij Club Brugge.

"In het begin voelde ik steun, de ploeg rekende op mij. Op de duur voelde elke speelkans die ik kreeg als een proces. En als je je te veel moet bewijzen, dan maak je fouten. Het was geen fun meer. Bij Venezia heeft de coach geduld met mij. Hij vraagt geen dingen die ik niet kan. Hij wil gewoon dat je je hart geeft voor de ploeg." Al wil Okereke zeker niet natrappen op Philippe Clement, integendeel. "Hij is een topcoach! Iemand met een duidelijke visie, die weet wat hij wil. De resultaten die hij behaalt, dat is geen toeval. Of het niveau te hoog lag voor mij? Zeker niet, ik vind de Belgische competitie niet zo moeilijk. Misschien was ik niet klaar om te spelen en dan weer naar de bank te verhuizen", aldus Okereke. "Club beslist of ik er nog een toekomst heb. Ik ben als een rijdende trein: ik weet niet wat mijn volgende bestemming zal zijn", besluit Okereke filosofisch.