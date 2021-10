Francky Dury is niet blij met wat over hem gezegd en geschreven wordt

De interlandbreak was bij Zulte Waregem het moment om de positie van Dury te evalueren. De trainer bleef aan.

Het bestuur zat samen en kwam tot de beslissing om door te gaan met Francky Dury. “Ik heb duidelijkheid gekregen van het bestuur, wat ook gestaafd werd door een statement. Daar ben ik ook dankbaar voor. Dat toont toch hoe de clubleiding ertegenover staat”, laat Dury op zijn persconferentie weten.

Maar Dury zag een ander probleem. “Het probleem is dat in de media negatieve zaken gemakkelijker belicht worden. Er werd bij momenten gezocht naar spijkers op laag water. Soms is het beter dat media zich beter informeren voor ze iets schrijven, want wat door de media geschreven wordt, heeft een enorme impact. Dat durven ze echter al eens te vergeten.”

Want één extra overwinning kan heel veel verschil maken in het voetbal. “Mensen worden veroordeeld op basis van een momentum en dat vind ik niet correct. Vergeet niet: hadden we gewonnen tegen Cercle, dan hadden we op vandaag twaalf punten en dan was al dit allemaal niet geschreven. Ik heb de laatste dagen zaken gehoord en gelezen die mij echt verrast hebben. Maar daar kan je als coach niets aan doen.”