Pep Guardiola heeft duidelijke boodschap voor ontevreden aanvaller: "Ik vind dat spelers moeten praten óp het veld"

Raheem Sterling was de voorbije seizoenen een van de zekerheden in het sterrenensemble van Manchester City. Dit seizoen zit de 71-voudige Engelse international meer dan hem lief is op de bank.

Raheem Sterling (26), die nog tot medio 2023 onder contract ligt bij City, gaf eerder deze week aan dat hij oren heeft naar een transfer. Op de persbabbel van vrijdag werd Pep Guardiola geconfronteerd met die uitspraak. De Catalaanse manager van City viel uit de lucht, maar diende Sterling van antwoord. "Ik vind dat spelers moeten praten óp het veld. Mahrez klaagt niet, en ook hij speelt lang niet altijd. Idem voor Cancelo... Ik was niet op de hoogte van deze uitspraak, de club evenmin. Ik heb er ergens wel begrip voor, iedereen wilt altijd spelen. Maar ik kan hem geen speelminuten garanderen. Ik behandel elke speler op dezelfde manier, van Kevin De Bruyne tot Cole Palmer (19-jarige belofte, nvdr.). Spelers zouden vereerd moeten zijn om te mogen spelen bij een club als Manchester City. Als je dat niet bent, ben je vrij om een beslissing te nemen", was de duidelijke boodschap van Guardiola. Zaterdagmiddag ontvangt Manchester City Burnley. Dinsdagavond gaat City op bezoek in het Jan Breydelstadion. Afwachten of Sterling dan ook zijn voeten laat spreken in de Champions League.