Lang en De Ketelaere onhoudbaar?"Dan wordt het kringetje van clubs die zich hen kunnen permitteren kleiner"

't Was interlandperiode, maar daarin werd het niet rustiger rond Noa Lang en Charles De Ketelaere. Verschillende topclubs werden reeds genoemd. Onhoudbaar deze zomer?

Lang maakte zijn debuut bij Oranje en deed dat bijzonder goed. De Ketelaere deed hetzelfde bij de Rode Duivels en scoorde ook. Club moet dus rekening houden met een vertrek komende zomer. Al twijfelt Philippe Clement. “Iedereen dacht dat Onuachu deze zomer zou vertrekken bij Genk. Maar bij mijn weten loopt hij daar nog steeds rond", neemt Clement als voorbeeld.

Want wie kan ze nog betalen? "Zo'n transfer hangt van veel zaken af. Van de vorm van de komende maanden, bijvoorbeeld. Want als ze zo blijven presteren, gaat hun prijskaartje nog meer de lucht in. En dan wordt het kringetje van clubs die zich dat kunnen permitteren kleiner", gaf hij aan in Het Nieuwsblad.