Brian Priske kwam met een bijzondere boodschap voor Philippe Clement

De competitie gaat opnieuw van start. Na Zulte Waregem en Fenerbahce speelt Antwerp volgend weekend tegen Club Brugge.

Brian Priske is volop aan de slag om Royal Antwerp FC naar de titel in de Jupiler Pro League te loodsen. Veel tijd voor vrienden is er dan ook niet. “Ik had vroeger vooral een goeie band met Jan Moons, Sven Vermant en Koen Daerden. En Philippe”, zegt Priske aan Het Nieuwsblad.

Hij bedoelt Philippe Clement van Club Brugge, waartegen volgende zondag gespeeld moet worden. “Ja, wordt leuk. Vlak voor ik tekende, stuurde ik hem al een berichtje. I'm coming to pick up your trophy - ik kom je titel afpakken. Philippe is een geweldige kerel én coach. Drie keer op rij kampioen: dan ben je niet alleen afhankelijk van de kwaliteit van je spelers, dan ben je zelf ook top.”