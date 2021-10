Jan Ceulemans ziet maar één probleem bij leider Westerlo

Westerlo boert goed in 1B. Dat levert hen voorlopig de leidersplaats op. Jan Ceulemans is alvast heel positief.

Jan Ceulemans woont in Westerlo en was er ook nog trainer. Hij volgt de prestaties van de club dan ook op de voet op en ziet dat alles heel goed gaat, op één iets na.

“De ploeg hangt goed aan elkaar, jonge gasten krijgen en grijpen hun kansen, achterin geven ze weinig weg,… Alleen scoren ze misschien iets te weinig”, vertelt hij aan GVA.

Een echte doelpuntenmaker is er niet, de goals zitten verdeeld over een aantal spelers. “Zet in deze ploeg een spits die vijftien keer scoort, dan kom je niet meer in de problemen en krijg je een verhaal zoals Union vorig jaar: een ploeg die de reeks domineert en met grote voorsprong de titel pakt.”