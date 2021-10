Charles De Ketelaere klaar voor confrontatie met 'voorbeeld' Kevin De Bruyne: "Bewezen dat we als ploeg iets meer kunnen op grote momenten"

Onlangs scoorde Charles De Ketelaere zijn eerste interlanddoelpunt tegen Italië, na een splijtende pass van Kevin De Bruyne. Dinsdagavond kruist CDK de degens met KDB en Manchester City, op de derde speeldag van de groepsfase van de Champions League.

Na de vier op zes uit de eerste twee wedstrijden dromen de Club-fans van een nieuwe stunt tegen Manchester City. Charles De Ketelaere predikte tijdens zijn perspraatje realisme. "Een sleutelwedstrijd? Dat denk ik niet. We hebben niets te verliezen en zullen alles geven, net zoals we dat de voorbije twee wedstrijden gedaan hebben. Uiteraard zijn we geen favoriet", gaf de youngster van Club Brugge aan.

"Binnen de groep leeft het besef dat we iets kunnen rapen dinsdag, maar enkel en alleen wanneer iedereen op niveau is. Als ploeg kunnen we altijd iets meer op de grote momenten, dat hebben we de voorbije twee jaar al meermaals bewezen."

Voorbeeld Kevin De Bruyne

Manchester City zakt hoe dan ook als torenhoge favoriet af naar het Jan Breydelstadion. Het wordt uitkijken wat Kevin De Bruyne dinsdag uit zijn sloffen tovert. "Zij zullen ons zeker niet onderschatten. Voor mij is Kevin een voorbeeld, want hij is een van de beste spelers ter wereld. Iedereen heeft zijn eigen stijl, maar ik probeer wel degelijk enkele elementen uit zijn spel bij mezelf te implementeren. Wat exact? Zijn schot, zijn tweevoetigheid en het gemak waarmee hij de ballen legt waar hij maar wil. Dat is ontzettend mooi om naar te kijken", besluit Charles De Ketelaere.