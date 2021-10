OFFICIEEL: opvallende carrièreswitch voor Gunther Van Handenhoven

KV Kortrijk stelde met Gunther Van Handenhoven een nieuwe assistent-trainer voor. Van Handenhoven moet kersvers T1 Karim Belhocine ondersteunen bij de Kerels.

Gunther Van Handenhoven (43) was na zijn spelerscarrière tussen 2012 en 2019 aan de slag als teammanager bij Anderlecht, waar hij eerder ook al actief was als jeugdtrainer. Na zijn ontslag trok hij naar Eleven Sports, waar hij als analist en reporter aan het werk was.

Hij ruilt nu de micro in voor een trainersplunje, want de voormalige speler van onder meer AA Gent en Lokeren vervoegt nu de Kortrijkse technische staf.