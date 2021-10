OHL-doelman Rafael Romo houdt mogelijk blijvende gehoorschade over aan voetzoeker

Schandalig! De reacties logen er niet om na Standard-OH Leuven. De Leuvense doelman Rafael Romo kreeg een voetzoeker net naast zich en viel op de grond met enorme oorpijn. Zondag was dat nog niet beter en men vreest dat er blijvende gevolgen zullen zijn.

"Maandag gaat Rafael op consultatie bij de neus-, keel- en oorspecialist om na te gaan of er blijvende gehoorschade kan zijn, en mocht dat het geval zijn, of die kan geminimaliseerd worden", zegt OHL-persverantwoordelijke Filip Van Doorslaer in HLN.

OHL dient mogelijk klacht in tegen Standard of de supporters als die geïdentificeerd kunnen worden, maar ze wachten het verslag van de match-delegate af. Marc Brys was na de match al niet te spreken over de actie. "Maar ik apprecieerde enorm dat Standard-voorzitter Bruno Venanzi in de kleedkamer zijn excuses kwam aanbieden voor het gedrag van de fan(s)."ers."