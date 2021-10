Opmerkelijk: Manchester City traint niet op Belgische bodem

Club Brugge trainde maandagvoormiddag een laatste keer voor de clash met Manchester City.

Manchester City zal pas dinsdagavond kennismaken met de grasmat van het Jan Breydelstadion. De Engelse landskampioen koos er immers voor om in Manchester te trainen en pas maandagavond af te zakken naar ons land.

Maandagnamiddag staan de gebruikelijke persconferenties op het programma. Voor Club Brugge zullen Philippe Clement en Charles De Ketelaere het woord nemen, terwijl Pep Guardiola en Kevin De Bruyne de honneurs zullen waarnemen voor de Citizens.

Club Brugge deelt met 4 op de 6 de leiding in haar poule in de Champions League, Manchester City volgt op een punt. RB Leipzig is nog puntenloos na twee wedstrijden.